“激変ぶり”話題・寺田心、ベンチプレスは「大体115kg」鍛え上げられた二の腕披露に驚きの声「急成長しててびっくり」「筋肉すごすぎる」
【モデルプレス＝2026/03/03】俳優の寺田心が3日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）に出演。自身の筋トレエピソードについて語り、驚きの声が寄せられている。
【写真】子役出身17歳俳優、“激変ぶり”話題のランウェイショット
この日、番組では“可愛すぎる子役”として人気を集め、最近では“激変ぶり”が話題の寺田が登場。もうすぐ高校3年生となり、身長は178cmであることを明かした。
黒柳徹子から「よく寝たの？」と尋ねられると「すごい寝ていると思いますし、1日9時間とか…寝れる時に寝ていた」と明かした寺田。最新の写真として、逞しい二の腕の写真が公開されると「筋トレにすごくハマっていて、増量期の時期。もう少し大きくしていくんですけど」と明かしていた。
また、ベンチプレスについては「大体115kgくらい。きれいに上がるのは110kgなんですけど、浅くてよければ115kg」と明かす場面も。黒柳が寺田の筋肉を触ると「すごい！ものすごいね！あなたの顔から想像つかないね！カチカチ」と驚きの声を上げていた。
そして「今はジムに行って機械を使うようになってから体重も10kgぐらい増えて」と増量したことも打ち明けた寺田。腕だけで体を支えながら水平に保つ「プランシェ」を披露する場面もあり、スタジオからは拍手が沸いていた。フィジークの大会に向けて、トレーニングをしていることも明かし、体脂肪率は「5〜6％くらいにはもっていきたい」と意気込んでいた。
この放送を受け、視聴者からは「急成長しててびっくり」「筋肉すごすぎる」「肩幅すごい」「これからの進化が楽しみ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
