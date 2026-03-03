松下奈緒が主演するドラマ「夫に間違いありません」（カンテレ・フジテレビ系）の第9話が、2日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、主人公・朝比聖子（松下）が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に、死んだはずの夫が帰還するところから始まるヒューマンサスペンス。

いずみ（朝加真由美）のとっさの行動で、なんとか一樹（安田顕）を逃がすことができたものの、天童（宮沢氷魚）に生きている一樹の姿を見られてしまい、焦る聖子。さらに、紗春（桜井ユキ）が天童と手を組んでいることを知った聖子は、2人の動きを封じるため、ある行動に出る。

同じ頃、天童は紗春に呼び出され「証拠探しから手を引く」と告げられる。聖子から店に来ることを拒否され、もはや朝比家を探ることはできないからだという。一樹が生きていることを証明すれば、欲しかった保険金が手に入るかもしれないのに、なぜ。天童はあっさり身を引いた紗春に違和感を覚える。

一方、いずみの言動からも、いよいよ一樹が生きていることを確信し始めた栄大（山粼真斗）は、真実を知りたい衝動に駆られ、聖子のスマホに手を伸ばし…。

それからしばらくして、公園で遊んでいた亜季（吉本実由）が希美（磯村アメリ）を連れて帰って来る。紗春が仕事のため、希美は1人で遊んでいたのだという。仕方なく希美を家に招き入れる聖子だったが、そこへ偶然、天童もやってくる。すると2人は一樹をめぐって言い争いになり、聖子は天童のある言葉に思わず声を荒らげる。すると、扉の向こうにいた希美に異変が起き、その様子を見た天童は…。

放送終了後、SNS上には、「登場人物みんなが崖っぷちまで追い詰められてきた。どうなってしまうのだろう」「ホラー感が増してきた。一樹が遠くへ行かずに近場をウロウロしているのは、家族が恋しいというよりも、保険金欲しさのためだったのか」「最後は聖子の呪縛みたいなものが解けて、一樹を突き出して『夫に間違いありません』と言うのかな」「天童はどこかに貫きたい信念のようなものを感じるから嫌いにはなれない」などのコメントが投稿された。

また、栄大に対して、「栄大くんがいい子でつらい」「栄大は見て見ぬ振りをして、親の罪を一緒に背負うのか?」「栄大がこの地獄を終わらせるのかな」「栄大だけは守りたい。子どもには何の罪もないのに、伸び伸びと育ってほしい」といった声が集まった。