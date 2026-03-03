エクストレイルセダン!?

日産のメキシコ法人は2026年2月24日、近日発表されるコンパクトセダン「ヴァーサ」2026年モデルの生産を、現地の工場で開始したと発表し、初公開。3月3日には正式発表されました。

ヴァーサは、かつて日本でも販売されていた「ティーダラティオ」の流れをくむコンパクトセダンです。車名は「versatile space（多才な空間）」に由来しています。

【画像】超カッコイイ！ これが日産「”新型”エクストレイル”セダン”」!?です！ 画像で見る（37枚）

メキシコ市場では2011年の発売以来、累計販売台数が100万台を超える主力モデルへと成長しており、とくにここ10年間は「メキシコで最も売れているコンパクトセダン」としての地位を確立しています。

今回発表された2026年モデルは、現行型のビッグマイナーチェンジモデルにあたり、同社では第3世代として位置づけています。

エクステリアは、これまでのスポーティな印象から一変。SUV「エクストレイル」を思わせるような上下2段構えのヘッドライトを採用し、個性を強めています。

リアまわりでは、左右のコンビネーションランプをブラックガーニッシュでつなぐことでワイド感を演出。リアバンパーやホイールの造形も見直され、安定感のあるスタンスを際立たせています。

インテリアではインパネまわりを刷新。ディスプレイオーディオは従来の8インチから12.3インチへと大型化。さらに一部グレードにはBOSE製サラウンドシステムを設定し、運転席ヘッドレストを含む8スピーカー構成により、臨場感のある音響体験を提供します。

パワートレインは従来と同様、最高出力118馬力、最大トルク110lb-ftを発生する1.6リッター直列4気筒ガソリンエンジンにCVTまたは5速MTを組み合わせています。

ヴァーサの生産を担うアグアスカリエンテス第1工場は、今回のラインオフに伴い、累計生産台数800万台を達成しました。

同社の社長兼CEOは「800万台という金字塔を、この日産ヴァーサによって達成できたことは、我々にとって大きな誇りであり、今後さらなる成功の歴史を刻んでいく原動力となります」と述べました。