お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久（４２）とモデルでタレントの近藤千尋（３６）夫妻が３日、都内で行われた「ＰＰＩＨ新業態（食品強化型ドンキ）戦略発表会」に出席した。

昨年で結婚生活１０周年を迎えた。太田は夫婦円満の秘けつを「謝罪パフォーマンス。これはある意味、タイパなんです。喧嘩した時に態度で分からせるとか無駄な時間が多い。その時間が無駄と思うので、奥さんが機嫌悪かったらまず謝罪する」と回答。近藤は「なに謝罪って！なんか怖い奥さんみたい」と文句を言いつつ「今日もごめんねって言って、起きてきたね」と明かしていた。

驚安の殿堂「ドン・キホーテ」の兄弟分となる食品強化型ドンキ・驚楽の殿堂「ロビン・フッド」が４月に第一号店が誕生する。「スーパーよりも楽で、ドンキみたいに楽しい」をコンセプトにした新店舗が作られる。

３児の母である近藤は「常にタイパ、コスパを意識している。朝から仕事に育児にスケジュールが分刻みなので、早く楽に」を日頃から意識しているという。カット野菜を使って時短に徹していると言うが、筋トレ好きの夫に対して「すごく面倒くさい食事の人で、一人分の鶏肉をゆでたりする。朝の一番忙しい時間に一人分のご飯を作るのはやめて」とクレームを入れた。