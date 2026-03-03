【北欧通貨】5日のCPIなどにらむ＝スウェーデンクローナ



ドルスウェーデンクローナは、週を通じてドル買い・クローナ売りの圧力が強まり、下値を切り上げる展開となった。

23日～27日： 9.03 ～ 9.08 クローナのレンジ内で底堅く推移。

24日には一時 9.036 クローナまで押される場面もあったが、ドルの堅調さに支えられ値を戻した。

3月2日（重要）： 欧州市場からNY市場にかけてドル買いが急加速。安値 9.043 クローナから一気に9.178 クローナ まで急騰し、レンジを完全に上抜ける強い動きを見せた。



直近13:00時点の価格（$9.1608$ クローナ）は、高値圏での押し目形成を試す位置にある。



クローナ円は、円売りの流れに乗って急騰したが、週明けにクローナ安が進行したことで大きく調整する荒い値動きとなった。

23日： 17.08 ～ 17.15 円の狭いレンジでもみ合い。

24日（重要）： 深夜に安値 17.018円 をつけた後、円売りが加速。一気に 17.257 円 まで急騰。

25日～26日： 上昇トレンドが続き、26日には一時 17.349円 の高値を記録。

3月2日： 早朝に $17.13$ 円付近まで押し込まれた後、一旦 17.29 円まで反発するも、対ドルでのクローナ急落（USD/SEKの上昇）が重石となり、引けにかけて再び上値を削る展開となった。



直近13:00時点の価格（$17.1676$ 円）は、先週の急騰に対する調整が長引いている状態である。



5日のスウェーデンCPIで住宅ローン除くコアの鈍化が目立つと、利下げへの期待が出てくる



今週の主な予定

スウェーデン

03/05 16:00 消費者物価指数（CPI）（速報値） （2月） 予想 0.6% 前回 0.1% （前月比）

03/05 16:00 消費者物価指数（CPI）（速報値） （2月） 予想 0.5% 前回 0.5% （前年比）

03/05 16:00 消費者物価指数（CPI）（速報値） （2月） 予想 0.6% 前回 0.3% （除く住宅ローン・前月比）

03/05 16:00 消費者物価指数（CPI）（速報値） （2月） 予想 1.8% 前回 2.0% （除く住宅ローン・前年比）

