【北欧通貨】原油高などはサポート＝ノルウェークローネ



ドルノルウェークローネは、週を通じて底堅い動きを見せ、特に週明けに一段高となった。2月23日～28日： 9.48 ～ 9.58 クローネのレンジ内で推移。原油価格の変動に影響を受けつつも、ドルの堅調さが下値を支え、じりじりとレンジを切り上げる展開が続いた。3月2日（重要）： 欧州市場から買いが加速。安値 9.485 クローネ から一気に値を上げ、一時 9.576 クローネ まで上昇。レンジ上限を突破し、ドル高・クローネ安の勢いが鮮明となった。



直近13:00時点の価格（9.5626 クローネ）は、上昇後の高値圏で足場を固める動きを見せている。



ノルウェークローネ円は、凄まじいボラティリティを伴う「急騰劇」を演じた。



2月23日： 17.10円付近でスタート。一時17.00円を割り込む場面もあったが、概ね底堅い推移。

2月24日（重要）： 円売りの爆発により急騰。安値 16.018円 付近から一気に 17.094円 まで吹き上がった。

2月25日～28日： 上昇の勢いが止まらず、高値を更新。週末には利益確定売りに押されるも、16.00円付近のレンジを大きく上放れた状態を維持。

3月2日（重要）： 週明けから異常な買いが入り、一時 19.232円 まで暴騰。これまでのレンジを完全に逸脱する歴史的な変動を見せた。しかし、その後は急激な調整が入り、現在は落ち着きを取り戻しつつある。



直近13:00時点の価格（19.2217 円）は、歴史的高値圏に位置しており、非常に警戒感が高い。



原油高が進むと欧州有数の産油国ノルウェーにはプラスの面もあり、クローネ買いの勢いが見られる



今週の主な予定

ノルウェー

特になし

