イスラエルのネタニヤフ首相はイランへの軍事攻撃を開始した理由について、「いま攻撃をしないと核の開発計画を止められなかった」と主張しました。

イスラエル ネタニヤフ首相

「イランは新たな拠点や施設、そして、地下壕の建設に着手した。もし、いまこの瞬間に行動を起こさなければ、彼らの弾道ミサイル計画と核爆弾開発は数か月以内に手が出せなくなり、将来、いかなる行動を取ることも不可能になっていたはずだ」

ネタニヤフ首相は2日、FOXニュースでこのように述べ、イランへの攻撃の正当性を主張しました。

そのうえで、「泥沼の戦争」にはならないとし、迅速に、イラン国民が民主的に選ぶ政府を樹立するために条件を整えると述べました。

また、トランプ大統領がいなければ、作戦は実行に移されなかったと、複数回、名前をあげて感謝しました。

さらに、イランの脅威が取り除かれれば、「イスラエルとサウジアラビアの和平は非常に近い将来に実現可能になる」と主張。

2020年に第一次トランプ政権が仲介し成立したイスラエルと一部のアラブ諸国の国交正常化の枠組みについて言及し、「トランプ氏とともに行動すれば、多くの和平が実現する」と強調しました。