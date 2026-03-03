鈴木亮平、綾瀬はるかは「変な人（笑）」 CM共演で印象変化
俳優の綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平、人気バンド・Mrs. GREEN APPLEが3日、都内で行われた『「キリングッドエール」5000万本突破！“大反響”御礼発表会』に出席し、CM撮影の裏話に花を咲かせた。
【写真】可愛い笑顔！鈴木亮平の暴露に赤面する綾瀬はるか
新CMではブランドリーダーを務める綾瀬、浜辺、鈴木、大森が豪華共演。CMソング「GOOD DAY」はMrs. GREEN APPLEが担当している。撮影を重ねる中で距離も縮まってきたといい、綾瀬は「皆さんにお会いする機会が、その時が3度目とか4度目ぐらいになっていって、ちょっとずつ仲良くなった感じがありましたよね」とにっこり。浜辺も「私もすごく楽しくて、やっぱりみんなの距離がだんだんちょっと近づいてきているうれしさもありました」と振り返った。
鈴木は「みんなの絆も深まってきていて、割と関係性ができてきたというか。綾瀬さんがやっぱりちょっと変な人なんだなっていうのが分かって…（笑）」と冗談交じりに明かす。CM内でそれぞれがサインを書くシーンがあったといい、「僕と浜辺さんのサインが漢字なんですよ。それを見ていた綾瀬さんが『いいな〜、私、アルファベットだから子どもっぽいんだよね』って。それで綾瀬さんがサイン書いたんですけど、多分ね、アルファベットがどうとかじゃなくてね、最後にクマの顔を書いているんですよね。それが子どもっぽいんじゃないかって（笑）」と暴露。大森も「綾瀬さんがすごくナチュラルで天然な方（笑）」と続いた。
これに綾瀬は「かもしれないですね」と照れ笑い。鈴木が「あとでサイン出てくるので見てください」と呼びかけると、綾瀬は「絶対注目しないでください」と赤面し、会場の笑いを誘った。
「キリングッドエール」は、「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ柱として、“次世代定番ビール”を目指して誕生したブランド。発売からわずか8日で年間販売目標を達成し、その後2度にわたり年間販売目標を上方修正した。今年1月9日には、発売から約3ヶ月で累計5000万本を突破した。
