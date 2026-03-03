伊沢拓司、生放送で魂の訴え「何が悪いんだ！」 仕事上でも東大のつながりを実感
東大発の知識集団「QuizKnock」の伊沢拓司が3日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に生出演。カメラ目線で思いを訴える場面があった。
この日は「東大・京大徹底比較SP！」と題し、東京大学出身の伊沢に加えて菊川怜、京都大学出身の辰巳琢郎がゲスト出演。特殊な文化と勉強法、意外な苦労を語った。
その中で番組MCの神田愛花が自身のNHKでの経験を踏まえ「社会に出てから派閥で仕事をゲットすること結構あるっぽい」と質問。菊川、辰巳が×の札を上げる中、伊沢は〇と回答した。
この結果に伊沢は「本当に!?」と困惑するも「もらってますよ」と真正面から答えた。自身も過去に東大つながりで番組に出演したこともあったとし、「東大の人が作っている番組なんだから、東大の人が合うのは道理じゃないですか」と説明。スタジオメンバーの微妙な反応に「何が悪いんだ！仕事したいんだこっちは！」とカメラ目線で訴えた。
これに神田は「やっぱ信頼できると思うんですよ。同じ環境で生活してきた皆さんだから。うらやましくて」と話すと、伊沢は「そう言うと、よりいやらしくなる」と顔をしかめた。
