２０１８年平昌五輪カーリング女子銀メダルで“メガネ先輩”ことキム・ウンジョン率いる韓国の「チーム・キム」が２日、チームの公式インスタグラムを更新。「２００９年に始まった私たち ２０２６年チームとしての旅を終えます」と記し、解散を発表した。

「チームとしての時間はここで止まりますが、それぞれの場で新たに挑戦し別の道を歩いていきたいと思います。別の道を歩むことになっても、互いを応援する気持ちは変わらないでしょう」などと続け、「２００６年から２０２６年まで、みなさんの応援のおかげで私たちはより輝けた。チーム・キムを愛してくれた皆さん、本当にありがとうございました」と結んだ。

チーム・キムの韓国は１８年平昌五輪に出場し１次リーグを１位通過。日本のロコ・ソラーレと準決勝で対戦し、キム・ウンジョンと藤沢五月とのスキップ対決が話題になった。ロコ・ソラーレが銀メダルを獲得した２２年北京五輪はチーム・キムは８位だった。

今回のミラノ・コルティナ五輪には代表選考で敗れ出場できなかった。キム・ウンジョンは解説のために大会を訪れていたことを自身のインスタグラムで報告していた。

この日のチーム・キムの投稿にはロコ・ソラーレの吉田知那美が英語で「日本から大きな感謝と愛♥♥♥♥♥」、妹の吉田夕梨花はハングルで「ありがとう そしてみんな愛してる」とコメントした。