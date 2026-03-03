「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」３日午後１時現在で大阪チタニウムテクノロジーズ<5726.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



大阪チタは反落。全体急落相場に巻き込まれているが、前日の２８０円高に対しきょうは１００円程度の下げにとどめ、押し目買いニーズの強さを反映している。同社は金属チタンで世界トップクラスの実績があり、航空機向けを主力としているが、半導体の薄膜形成に使われる高純度チタンでも高水準の需要を捉えている。英投資ファンドのマラソン・アセット・マネジメントが同社株を大量保有していることが判明し、足もとではこれが株価の刺激材料となっているもようだ。



出所：MINKABU PRESS