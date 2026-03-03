情勢不安のイランの“代打”で中国がワールドカップ出場？突然の主張に韓国メディアは呆れ「勝手に夢を見ている」

中国がイランの「代打」としてサッカーワールドカップ出場できるという主張が突如浮上した。

だが、実際にはあまりにも現実味がないものと見られている。韓国メディア『OSEN』も「“イランの代わりに中国がワールドカップ！” “ファンとスポンサーが望んでいる”中国が一方的な主張、勝手に夢を見る」との見出しで言及している。

アメリカとイスラエルの空爆でイラン情勢が不安定になるなか、6月開幕のサッカー北中米ワールドカップにおけるイラン代表の参加可否をめぐる憶測が続いている。

イラン国内で不参加の可能性が言及されると、一部の中国メディアがこれを拡大解釈し、中国代表の「代打論」を提起した。

中国国内のメディアは最近、イランがワールドカップ出場失敗の危機に直面した場合、商業的価値とファン規模を理由に、中国が代わりに参加すべきだという声が高まっていると主張した。国内外のファンやスポンサーの関心を考慮すれば、中国が大会の興行に役立つという論理だ。

イラン・イスラム共和国サッカー連盟のメフディ・タージ会長は最近、空爆後の不安定な状況に言及し、ワールドカップ参加を確信するのは難しいと明かした。ただ、これは政治・安全保障状況への懸念という次元の発言であり、FIFA（国際サッカー連盟）レベルで公式な決定や手続きが進められている段階ではない。

実際、FIFAは特定の国が不参加となった場合、大陸別予選規定と枠の配分の原則に基づいて代替出場国を決定する。アジア勢で空席が発生すれば、予選成績やプレーオフ結果による順位が優先基準となる。

現在のアジアでは、イラクやUAEなどが規定上の代替候補として言及されている。イラクは大陸間プレーオフを通じて本大会進出の可能性を残している。予選手続きが完全に終了していない状況で、別の国を任意に含めることは規定上容易ではない。

中国国内のメディアもまた、FIFAがまだ中国を候補リストに含めていないことを認めている。それでも、中国ファンがワールドカップ復帰を期待しているとして世論を強調した。

中国は2002年の日韓ワールドカップを最後に本大会の舞台を踏んでいない。長い空白の中でワールドカップ出場への渇望が大きいのは事実だ。しかし、国際大会への出場は商業性や市場規模ではなく、厳格な予選規定と競争を通じて決定される。

イランの参加可否はまだ確定していない。また、仮に不参加が現実となったとしても、FIFAは既存の予選構造の中で代替チームを選定する可能性が高い。

中国がイランの「代打」としてワールドカップに出場するという主張は、現時点では根拠の乏しい憶測に近い。

