addidas Japanの公式Instagramが更新。adidasのウェアを身に纏い、スニーカー「SUPERSTAR（スーパースター）」を履いた藤井風のショットを公開した。

■藤井風がグローバルキャンペーンの日本でのアイコンに起用される

adidasのストリートスポーツウェアブランドadidas Originalsの不朽の名作「SUPERSTAR」。その新たな章の幕開けを告げるグローバルキャンペーンの日本代表アイコンとして藤井が選ばれた。

本投稿は「誰もが、スーパースター。日本に留まらず、グローバルへも影響を与えるミュージックアイコン、Fujii Kazeが履くスーパースターII」という力強いメッセージとともに3枚の写真が披露された。藤井が身に纏っているのは、時代を超えて愛されているスリーストライプスが刻まれたジャージ上下。そして、足元には、スリーラインの入った定番アイテム「SUPERSTAR」を合わせている。

公開された写真は、藤井の多面的な魅力が鮮烈に切り取られている。1枚目は、遊び心たっぷりに目を閉じ、舌を出して笑うチャーミングなカット。続けて、「SUPERSTAR」を完璧に履きこなした足元（2枚目）。そして、目を閉じ、体をしなやかに逸らしている全身ショット（3枚目）だ。

さらに「SUPERSTAR」の新章開幕を記念して、原宿キャットストリートに「ホテル スーパースター」をコンセプトにした巨大フォトスポットが出現。3月4日までの期間限定で展開されている。

SNSには「スーパースターのイメージにピッタリ」「まさにスーパースター」「ジャージ姿がかっこいい」「かっこ良すぎて困る」といった声が集まっている。

