Snow Man、グループ初のトリプルA面シングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」発売決定！3曲の共通テーマは“FIGHTER”

Snow Manの13枚目のシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」が4月29日に発売されることが発表された。

■各楽曲は、それぞれ目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介の主演映画・ドラマの主題歌

今作は「BANG!!」「SAVE YOUR HEART」「オドロウゼ！」の3曲が表題曲となる、グループ初のトリプルA面シングル。ジャンルも世界観も異なる3曲だが、今作を貫く共通のテーマは「FIGHTER」だ。

公開された3形態のジャケット写真（※メイン写真は通常盤）は、いずれも、葛藤しながらも進み続ける強い意志と覚悟をもったFIGHTERを表現したもの。黒を基調としたレザー衣装にアクセントの赤グローブがメンバー個々が放つ圧倒的な存在感を際立たせている。

「BANG!!」は、目黒 蓮が主演を務める4月29日公開の映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌。抑えきれない衝動と愛＝“弾丸”として、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセムだ。派手なドラム・ベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交錯し、迷いや不条理を撃ち抜くように響くサウンドが印象的な1曲。《守るものがあるからこそ強くなれる》そんな想いを乗せた歌詞にも注目だ。

「SAVE YOUR HEART」は、宮舘涼太が主演を務める、4月4日スタートテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌。Snow Manがあらたに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング。“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”という、ドラマの内容にもなぞらえた強い決意と衝動を、クールでエッジの効いたサウンドに乗せて描く、Snow Man流のダンスナンバーとなっている。

「オドロウゼ！」は、佐久間大介が主演を務める、3月6日より公開の映画『スペシャルズ』の主題歌。誰もが抱えている日常に渦巻く不安や疲れを軽やかに吹き飛ばし、笑って踊ることで前へ進もうと背中を押してくれるポジティブなダンスチューン。大変な毎日も、キミと、みんなとなら楽しい時間に変わっていく…。そんな温かなメッセージを込めた、Snow Manの9人だからこそ歌える底抜けに明るいパーティソングとなっている。

この他、通常盤にはTBS系スポーツ2026テーマ曲として使用されている「STARS」を収録。

さらに初回盤A付属のDVDには「SAVE YOUR HEART」「BANG!!」のMVとマルチアングル映像、そしてそれらのメイキング映像、初回盤B付属のDVDには「オドロウゼ！」「STARS」のMV、「オドロウゼ！」のマルチアングル映像、「オドロウゼ！」「STARS」「ジャケット写真撮影」のメイキング映像、撮りおろし特典映像「“Dome Tour 2025-2026 ON”お疲れ様会」と、各形態盛りだくさんの映像コンテンツを収録予定となっている。発売を楽しみに待とう。

■リリース情報

2026.04.29 ON SALE

SINGLE「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」

