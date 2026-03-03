新しい学校のリーダーズSUZUKA、制服を脱いで最新モードに大変身！『GINZA』表紙に初登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

新しい学校のリーダーズのSUZUKAが、『GINZA』4月号（3月12日発売）表紙と巻頭ファッションストーリーに初登場する。

■最新モードに身を包む大胆なチャレンジ

今号の特集テーマは「春ファッションで私が変わる！」。ファッションの大転換期である今季、ファッションの力とともに、ポジティブに変身することを提案したいと、2025年にグループ結成10周年を迎え、新しいチャプターに突入しているSUZUKAへ、その表現を託した編集部。

象徴とも言えるセーラー服を脱ぎ、最新モードに身を包むという大胆なチャレンジに挑んだ理由とは？ ステージでのグループパフォーマンスとはまた違う、ソロで繰り出される新鮮なポージングやロングインタビューに注目だ。

■撮影エピソード

初のファッションシューティングに臨む決意をしたSUZUKA。この決断へ至るまでの経緯は本誌インタビューで確認を。編集部・スタッフ一同が感動したのは、企画と向き合うその熱量。はじめましてのスタッフとの撮影ということで、事前にオンラインミーティングを行い、『GINZA』からの提案に耳を傾けたという。その際、スタッフから飛び出した撮影のキーワードが「膝」。SUZUKAの踊りは、膝の使い方がとても印象的、ということから出てきた切り口で、今号で伝えたい「ポジティブな変化」とあわせて、そのひと言で方向性が見えはじめた瞬間だったという。

当日は、セーラー服での姿から撮影をスタート。慣れた装いでも、このあと控える変身（？）に向け、現場には少しの緊張感が漂う。そして、いよいよあらたなファッションへ身を包む時に。ミニドレスやセットアップなど様々なタイプの洋服に、いつもと違うヘアスタイルやメイクアップ…。現場でも、一緒にいろんなチャレンジを考え、盛り上がってくれる。探り探りはじまった撮影も、好天に恵まれ、徐々にテンションアップ。

撮影の中盤、今季『GINZA』が一目惚れした花柄ミニドレスを着用して現れた瞬間、その華やかさと凛々しさにわっと歓声が。SUZUKAのリクエストで、戸川純の曲を流しながら表紙の撮影がスタート。曲に合わせて流れるように踊る姿はひたすらに美しく、60sなレトロさ溢れる花柄が、コケティッシュなムードへ変貌し、ただ見惚れるばかりだった。表紙だけでなく、中面も、SUZUKAだからこそ表現ができたであろう、「新しい私」を存分に感じる写真が詰まっている。

撮影が終わる頃には、セーラー服姿のSUZUKAと、目の前で新作ファッションに身を包み踊るSUZUKAとが別人に思えるほどに。彼女の多彩な引き出しと積極的な姿勢に触れ、あらたな挑戦を後押しするエネルギーをもらえる特別な時間となった。

■書籍情報

2026.03.12 ON SALE

『GINZA』2026年4月号

