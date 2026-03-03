Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramで、大鍋に盛られたお肉料理を前にしたランチタイムショットを公開。

渡辺は、自身がアンバサダーを務める「TOD’S（トッズ）」の2026年秋冬コレクションショーに出席するために、イタリア・ミラノへ渡航している。

渡辺がトッズの店舗やショーに足を運ぶメイキングムービーも公開

渡辺は「ランチ」と添えて2枚の写真を公開。1枚目では、水の入ったグラスや卵料理などが並ぶテーブルの中央に、お肉やポテトが豪快に盛られた鉄の大鍋が置かれており、渡辺が目をまん丸にし口を尖らせた驚きの表情を浮かべている。2枚目にはおいしそうなピザもズラリ。

コメント欄には「表情めっちゃかわいい」「5歳児みたいで保護したい」「きゅるきゅるお目目が天使」「そのお口は反則」などといったファンの声が続々と到着。

Instagramでは、渡辺がトッズの店舗やショーに足を運ぶメイキングムービーも公開されている。

