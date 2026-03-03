俳優の寺田心（17）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。成長ぶりに司会の黒柳徹子（92）が驚く場面があった。

冒頭、人気子役だった7歳で同番組に初出演した際のVTRが流された後に登場した寺田。黒柳は「しばらくでした。今見たら、やっぱり随分大きくなってたわね」と驚いた様子で話した。

寺田は「今17歳になります」と話し、身長は「177、8（センチ）ぐらいあります、もう」と回答。立ち上がると黒柳は「大きいねえ。雲につくほど大きい」と目を丸くした。

寺田は「めちゃくちゃ身長が」伸びたと言い、良く寝たのかとの質問には「結構。もう凄い寝てると思いますし、1日9時間とか、もう寝れるときに寝てたって感じです」と笑顔をみせた。

黒柳は「だから伸びたんでしょうね」と言い、寺田も「そうですね」と明言。良かったとの言葉にも「いや本当に。嬉しいです」と声を弾ませた。

7歳当時の身長は「106センチとか」と言い、10年で70センチ以上伸びたとも話し、「あんな時代が自分にもあったのかっていう」としみじみと話した。黒柳は「あの頃は可愛いって言われたんだけど、今はかっこいいってなったんですって」と紹介し、寺田は「いやあ、本当に恥ずかしいです。うれしいです」と照れた。