福原遥、「ブルカリ」アンバサダー就任 知らせを受けたパリでジュエリー即購入「恋に落ちました」
俳優の福原遥が3日、都内で行われた『ブルガリ アンバサダー 就任記者発表会』に登壇。アンバサダー就任の喜びを語った。
【動画】福原遥、純白ドレス姿で可憐に登場！
同ブランドアンバサダー就任にあたって、福原は「世界中で愛されている「ブルガリ」のアンバサダー就任ということでうれしかったですし、たいへん光栄に思っております。すごくうれしくて、今まで支えてくださった方にも感謝だなと」と喜びのコメント。「自分の人生をブルガリとともに歩んでいけたらいいなと思います。素晴らしい女性になれるように頑張りたいなと思いました」と力を込めた。
また、アンバサダー就任の知らせはフランス・パリ滞在中に知ったそう。「ホテルからすぐ飛びだして、ブルガリのブティックに行って、見させていただきました。その中で、ディーヴァ ドリームのピンクゴールのブレスレットに心動かされて、恋に落ちました。記念にゲットしました」と声を弾ませつつ、着用していたジュエリーを輝かせていた。
