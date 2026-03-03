“現役アイドル最強ボディ”南みゆか、2nd写真集、DVDリリース「20歳になって、少し大人になった“今のみゆか”を感じて」
アイドルグループ「Sophia la Mode」（※Sophiaの「a」＝グレイヴ・アクセントが付いたもの）の南みゆか（20）が、4月に2nd写真集『a la mode』（最初の「a」＝アクサン・グラーヴ／小学館）、5月にDVD『SOPHIA』（ラインコミュニケーションズ）をリリースすることを発表した。
【写真】衝撃の“美尻”カットを公開した南みゆか
南は、アイドルグループ・OS△K（△＝星マーク）、O2のメンバーとして活躍し、今年2月に新たなアイドルグループ「Sophia la Mode」としてデビュー。一方で、ソロとしても“現役アイドル最強ボディ”の冠言葉で、グラビアシーンでも圧倒的存在感を放っている。
4月10日に発売される写真集『a la mode』は、南国ロケーションを舞台に撮影。20歳を迎えた彼女の大人びた表情と、より洗練されたボディラインに踏み込み、ナチュラルな表情から大胆なカットまで、“今の南みゆか”を余すことなく収録した意欲作。
5月10日にリリースするDVD『SOPHIA』は、バリの楽園を舞台にその魅力を完全解放。名だたるメジャーコミック誌の表紙を席巻してきた“SSR級”の存在感、“現役アイドル最強ボディ”の輝きが、映像作品として発売される。
■南みゆかコメント
4月に2nd写真集、そして5月にDVDを発売できることが本当にうれしいです。20歳になって、少し大人になった“今のみゆか”を感じてもらえる作品になっています。ぜひたくさんの方にチェックしていただけたらうれしいです！
