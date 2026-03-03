◇2026WBC強化試合 オリックス 4-3 侍ジャパン(2日、京セラドーム)

チーム合流後試合に初出場した鈴木誠也選手が自身の状態やチームの“お茶パフォーマンス”の裏側を語りました。

MLB組の出場が解禁となったこの強化試合、鈴木選手は3番センターでスタメン出場。第1打席はショートフライ、第2打席はセカンドファウルフライ、第3打席は四球を選び、2打数無安打1出塁でした。

「久しぶりに長いイニングで出られたので、試合勘の面ですごく良かった」とこの日の収穫を語った鈴木選手。

打撃については「まだいい状態とは言えないが、しっかり自分のスイングはできている。あとはしっかり捉えられるか」と無安打にも前向きな姿勢を示します。

チームはこの日、ヒットを打った際に塁上でお茶を飲むようなパフォーマンスを披露。北山亘基投手考案と明かした鈴木選手は「また変えるでしょう。ちょっと不評だったので(笑)」と報道陣を笑わせ、「もうちょっと盛り上がるものをやっていけたら」とコメントしました。前回大会のペッパーミルポーズのような盛り上がりを生み出せるか、期待が集まります。

「世界一を取ることだけを目標にみんな頑張っている」とチームの雰囲気を明かす鈴木選手。「強化試合は残り1試合しかできないので、しっかり合わせて本戦にいい形で入れるように」と意気込みました。チームは3日、阪神との強化試合に臨みます。