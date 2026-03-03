落語家の月亭方正が３日、大阪市天王寺区の生國魂神社で、５月１６、１７日に同地で開催される上方落語の祭典「彦八まつり」を実行委員長としてＰＲした。

方正の人脈を駆使して、ユニークな出演者をそろえた。注目はプロの噺家（はなしか）以外の“落語家”だ。漫才コンビ「メッセンジャー」あいはらは「代書屋」、ＮＭＢ４８・安部若菜は「平林」、フリーの大吉洋平アナウンサーは「いらち俥」、タレント・タージンは「田楽喰い」、漫才コンビ「ドーナツピーナツ」ピーナツは「桃太郎」、吉本新喜劇座長・すっちーは「猫の茶碗」の古典を、漫才コンビ「ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ」石田明は創作落語を披露する。さらに吉本新喜劇ＧＭ・間寛平は浪曲「喧嘩安兵衛」を口演する。

方正は「タージンさん以外は（直接交渉）させていただきました」と笑わせた。あいはら、安部らは高座の経験があるが「すっちー、ピーナツ、大吉くんは（落語が）初めて。不安がってるので指導させていただきます」と稽古をつけるとのこと。「石田くんには『むちゃくちゃ楽しみです。何分できますか？』と言われて、大したもんやなと。すごく楽しみです」と胸を膨らませた。

実行委員の桂坊枝は「このキャスティングは方正実行委員長しかできない。もし一見（いちげん）で吉本に電話して余興（営業）で頼んだら、僕の勝手な計算ですけど、１４００〜１５００万取られるんちゃうかな。それを方正委員長の顔で（実現した）。（実際のギャラを）もうたら（もらったら）ビックリするで。『えっ？ 地下鉄で来たと思てんのか』と。チケットは即完かなと」と笑わせた。

方正は出演オファーを断ったタレントは「いないです」と明かした上で、ギャラについては「『些少（さしょう）しかないんで』言うたら、全員『いらない』と。寛平さんにも『絶対いらんからな』と念押しされるくらい。皆さん、プレッシャーもあるけど楽しみにされてる。大変ありがたいです」と感謝していた。

各種チケットは３月１４日から「チケットぴあ」で発売される。