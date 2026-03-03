Snow Manが、13thシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」を4月29日に発売することを発表した。

今作は「BANG!!」「SAVE YOUR HEART」「オドロウゼ！」の3曲が表題曲となる、グループ初のトリプルA面シングルとなっている。ジャンルも世界観も異なる3曲だが、今作を貫く共通のテーマは「FIGHTER」だという。

公開された3形態のジャケット写真は、葛藤しながらも進み続ける強い意志と覚悟をもったFIGHTERを表現したとのこと。黒を基調としたレザー衣装にアクセントの赤グローブがメンバー個々が放つ圧倒的な存在感を際立たせている。

「BANG!!」は、目黒蓮が主演を務める4月29日公開の映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌。抑えきれない衝動と愛＝“弾丸”として、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセム。派手なドラム、ベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交錯し、迷いや不条理を撃ち抜くように響くサウンドが印象的な1曲。

「SAVE YOUR HEART」は、宮舘涼太が主演を務める、4月4日スタートテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌。愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソングであり、“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”という、ドラマにも準えた強い決意と衝動を、クールでエッジの効いたサウンドに乗せて描くダンスナンバーに仕上がっているとのことだ。

「オドロウゼ！」は、佐久間大介が主演を務める3月6日より公開の映画『スペシャルズ』の主題歌。誰もが抱えている日常に渦巻く不安や疲れを軽やかに吹き飛ばし、笑って踊ることで前へ進もうと背中を押してくれるポジティブなダンスチューンになっているという。

この他、通常盤にはTBS系スポーツ2026テーマ曲として使用されている「STARS」を収録している。さらに、初回盤A付属DVDには「SAVE YOUR HEART」「BANG!!」のMVとマルチアングル映像、それらのメイキング映像。初回盤B付属DVDには、「オドロウゼ！」「STARS」のMV、「オドロウゼ！」マルチアングル映像、「オドロウゼ！」「STARS」「ジャケット写真撮影」のメイキング映像、撮りおろし特典映像「“Dome Tour 2025-2026 ON”お疲れ様会」と、各形態盛りだくさんの映像コンテンツを収録される予定。