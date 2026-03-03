Snow Man、グループ初のトリプルA面シングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」発売決定
Snow Manが、13thシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」を4月29日に発売することを発表した。
今作は「BANG!!」「SAVE YOUR HEART」「オドロウゼ！」の3曲が表題曲となる、グループ初のトリプルA面シングルとなっている。ジャンルも世界観も異なる3曲だが、今作を貫く共通のテーマは「FIGHTER」だという。
公開された3形態のジャケット写真は、葛藤しながらも進み続ける強い意志と覚悟をもったFIGHTERを表現したとのこと。黒を基調としたレザー衣装にアクセントの赤グローブがメンバー個々が放つ圧倒的な存在感を際立たせている。
「BANG!!」は、目黒蓮が主演を務める4月29日公開の映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌。抑えきれない衝動と愛＝“弾丸”として、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセム。派手なドラム、ベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交錯し、迷いや不条理を撃ち抜くように響くサウンドが印象的な1曲。
「SAVE YOUR HEART」は、宮舘涼太が主演を務める、4月4日スタートテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌。愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソングであり、“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”という、ドラマにも準えた強い決意と衝動を、クールでエッジの効いたサウンドに乗せて描くダンスナンバーに仕上がっているとのことだ。
「オドロウゼ！」は、佐久間大介が主演を務める3月6日より公開の映画『スペシャルズ』の主題歌。誰もが抱えている日常に渦巻く不安や疲れを軽やかに吹き飛ばし、笑って踊ることで前へ進もうと背中を押してくれるポジティブなダンスチューンになっているという。
この他、通常盤にはTBS系スポーツ2026テーマ曲として使用されている「STARS」を収録している。さらに、初回盤A付属DVDには「SAVE YOUR HEART」「BANG!!」のMVとマルチアングル映像、それらのメイキング映像。初回盤B付属DVDには、「オドロウゼ！」「STARS」のMV、「オドロウゼ！」マルチアングル映像、「オドロウゼ！」「STARS」「ジャケット写真撮影」のメイキング映像、撮りおろし特典映像「“Dome Tour 2025-2026 ON”お疲れ様会」と、各形態盛りだくさんの映像コンテンツを収録される予定。
◾️13thシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」
2026年4月29日（水）リリース
詳細：https://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?id=1021411
予約：https://snowman.lnk.to/13thsingle_all
○初回盤A（SG+DVD）
品番：JWCD-25162/B ￥1,980（税込）
スリーブ仕様・シリアルナンバーA封⼊
＜CD収録内容（予定）＞
1.SAVE YOUR HEART
2.オドロウゼ！
3.BANG!!
＜DVD収録内容（予定）＞
・「SAVE YOUR HEART」Music Video
・「BANG!!」Music Video
・「SAVE YOUR HEART」マルチアングル映像
・「BANG!!」マルチアングル映像
・「SAVE YOUR HEART / BANG!!」Behind The Scenes
○初回盤B（SG+DVD）
品番：JWCD-25163/B ￥1,980（税込）
スリーブ仕様・シリアルナンバーB封⼊
＜CD収録内容（予定）＞
1.オドロウゼ！
2.BANG!!
3.SAVE YOUR HEART
＜DVD収録内容（予定）＞
・「オドロウゼ！」Music Video
・「STARS」Music Video
・「オドロウゼ！」マルチアングル映像
・「オドロウゼ！ / STARS / ジャケット写真撮影」Behind The Scenes
・“Dome Tour 2025-2026 ON”お疲れ様会
○通常盤（CD Only）
品番：JWCD-25164 ￥1,100（税込）
初回仕様：スリーブ仕様・フォトブック付・シリアルナンバーC封⼊
＜CD収録内容（予定）＞
1.BANG!!
2.SAVE YOUR HEART
3.オドロウゼ！
4.STARS
5.BANG!! (Instrumental)
6.SAVE YOUR HEART (Instrumental)
7.オドロウゼ！ (Instrumental)
8.STARS (Instrumental)
▼CD購入者特典
初回盤A（JWCD-25162/B）：特典A
初回盤B（JWCD-25163/B）：特典B
通常盤（JWCD-25164）： 特典C
※特典は後日お知らせします。
※特典は数に限りがございますので、お早めにご予約・ご購入ください。
※一部のCDショップ・オンラインショップでは特典が付かない場合もございます。ご予約・ご購入時に必ずご確認ください。
※本シングルに収録される「SAVE YOUR HEART」は目黒蓮を除く8人となります。
※「STARS」のメイキング映像は、Snow Man公式YouTubeチャンネルに掲載されております、DOCUMENTARY FILMと一部内容が異なります。