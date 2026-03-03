ザ・ワイルドワンズ、リーダー亡きあと次男が加入 結成メンバー全員78歳も元気に毎月ライブ【徹子の部屋】
グループサウンズ、ザ・ワイルドワンズが、4日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】結成時メンバーの平均年齢78歳！若々しいソロカット
ザ・ワイルドワンズは、2015年4月に亡くなった作曲家・加瀬邦彦さんをリーダーに、1966年に結成した。グループの名付け親は加山雄三。加瀬さんが亡くなった後、鳥塚しげき（78）、植田芳暁（78）、島英二（78）というもともとのメンバーに加え、加瀬さんの次男・加瀬友貴（43）が加わり、活動を続けている。
デビュー曲がいきなり大ヒット。結成60周年を迎え、合言葉は目指せ「紅白」だという。自分たちが知る限りでは最高齢バンドだと笑うザ・ワイルドワンズ。バンド結成時、リーダーの加瀬さんが個別に面接して決めたメンバーは、全員が学生でアマチュア。初出演の『徹子の部屋』では、あまりに下手でびっくりした様子を語っている。
リーダー亡き後、甥のような存在だった友貴が加入し一段と若返った。デビュー当時の体形やイメージを崩さず、毎月ライブハウスで演奏する姿に黒柳徹子も驚きを隠せない。友貴が撮影した「仲良し3人組」、弁当を食べながら話している驚きの内容とはいかに。
