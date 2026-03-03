福原遥（27）が3日、都内のブルガリホテル東京で行われた、ブルガリ アンバサダー就任記者発表会に出席した。席上で、アンバサダー就任を聞いたのはパリに滞在していたホテルで、うれしさのあまり、現地でブルガリのディーヴァドリーム マザーオブパールのブレスレットを記念に購入したと明かした。

福原は「世界中で愛されるブルガリのアンバサダー、光栄に思います。すごくうれしくて、今まで支えてくれた皆さんに感謝とともにいっぱいです」と感激。「人生をブルガリとともに歩んでいける女性でいられるよう、頑張っていきたい」と抱負を語った。

ブルガリへのイメージを聞かれると「美しく、輝いていて、エレガントさの中にも、すごくしんが強くてエネルギー、前向きなパワーをいただける印象があります」と評した。「華やかさの中に女性的な品を感じ、着け心地が良く、これだと思いました。美しすぎて、きれい…と口から出てしまう」とも語った。

ブルガリの本拠地・イタリアのローマには「行ったことがなくて、いつか行ってみたいと憧れています」と訪問を熱望。「ローマの建築物からインスピレーションを得ていると聞いたので、人生を楽しんでいるイメージがあるので、訪れて、ブルガリの歴史を学べたらなと思います」とリクエスト。

着用した印象については「初めて身に着けさせていただいて、とにかく輝いていてエネルギーをもらえて、心ときめき恋しているような気分。そういう撮影は、普段、なかなかしないので緊張しましたけど、自信を持て、すごく楽しかった」と振り返った。

アンバサダー就任当時の思いを振り返り「話を聞いたのはパリ。うれしくてホテルを出て、ジュエリーを見させていただき、ディーヴァドリーム マザーオブパールのブレスレットに恋をして、絶対、これだと思い、記念にゲットしたのは素敵な思い出でした」と明かした。さらに「元々、パールが好きで美しさに、すごくひかれてゲットしましたね」と笑みを浮かべた。