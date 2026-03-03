KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用プラン「povo2.0」で、あと払いサービス「ペイディ」を初めて利用するユーザーを対象としたキャッシュバックキャンペーン開始した。期間は3月31日まで、最大1000円が還元される。

キャンペーンでは、対象トッピングの購入内容に応じて2種類の特典が用意される。特典の適用はユーザー1人につき1回限り。

特典Aは、1万9800円以上の「1年間トッピング」を購入し、支払い方法を「12回あと払い」に設定した場合に1000円がキャッシュバックされる。対象となるのは、120GB（365日間）、360GB（365日間）、1TB（365日間）の3種類。このうち1TBのトッピングは、5月31日までの期間限定販売。

12回あと払いを利用するには本人確認が必要となり、審査結果によっては利用できない場合がある。また、分割手数料は口座振替または銀行振込を選択した場合に限り無料となる。

1年間トッピング利用イメージ トッピング名 料金 12回あと払い利用の場合 分割手数料 120GB（365日間） 2万1600円 1800円×12回 無料 360GB（365日間） 2万6400円 2200円×12回 1TB（365日間） 3万8160円 3180円×12回

特典Bは、月額制の「サブスクトッピング」をペイディで購入した場合に適用される。30GBの購入で300円、5GBの購入で150円が還元される。なお、特典Aと特典Bの両方の条件を満たした場合は、特典Aの1000円キャッシュバックが優先して適用される。

還元分は4月30日までに付与される予定で、ペイディの請求金額から差し引かれる形でキャッシュバックが行われる。