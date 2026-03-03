北斗晶、次男の誕生日に家族らと鎌倉を満喫「23歳！自分の目指す人生に向かって頑張れ」

タレントの北斗晶が2日に自身のアメブロを更新。次男の誕生日を祝うために家族らと鎌倉を訪れ、グルメや足湯カフェを満喫したことを明かした。

この日、北斗は「昨日は、次男の誕生日にたくさんのお祝いコメントを有難うございました」と、ファンからの祝福メッセージに感謝。誕生日前日は江の島を訪れ、宿泊したことを明かした。

続けて、誕生日当日は、友人と合流して鎌倉へ向かったといい、目的だった建長寺の隣にある「点心庵」でけんちん汁を堪能。「けんちん汁は、建長寺が発祥と言われているので…絶対に食べてみたいと思っていたのよ〜」と念願が叶ったことを喜び「ごま油の香りが立っててシンプルなんだけど、とっても美味しいけんちん汁でした〜」と絶賛した。

その後は小町通りで食べ歩きを楽しんだり、情報番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）で見て気になっていたという足湯カフェ『嵐湯』を訪れたことを報告。「テレビで見てても凄く綺麗だったのでマッサージ好きの次男を連れて来たくて予約しておきました〜」と明かし「お花が入ってるだけでテンションも上がるし、贅沢気分になります」と満喫した様子でつづった。

帰宅後には、長男・健之介さんとその妻で女子プロレスラーの凛が準備してくれた誕生日会を開いたことも明かし、次男へ向けて「23歳！自分の目指す人生に向かって頑張れ次男」とエール。自身が23歳でメキシコに渡った経験を振り返り「23歳のあの日をキッカケで運命が変わった気がする。だからか！？23歳は人生の何かが変わる気がしてならない」と思いを馳せた。

最後に「楽しい未来に乾杯 時が経つのは早いものですね〜！」とつづり、ブログを締めくくった。