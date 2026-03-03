吉田正尚の“熱狂の一打”にレ軍番記者も反応 特大弾で放出論が沈静化か 「多くの打席を与えるべき」との声も【侍ジャパン】
吉田の鮮烈な本塁打に米ファンも期待感を抱いたようだ(C)Getty Images
出場解禁となったメジャー組の中で唯1人、快音を響かせた。
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開幕を前に、侍ジャパンは3月2日に京セラドームでオリックスとの強化試合に臨んだ。この試合よりメジャーリーガーも出場し、それぞれのプレーが大きな注目を浴びた。
日本は3-4で敗れる結果となり、大谷翔平や鈴木誠也、村上宗隆がヒット無しに終わる中、期待通りのバッティングを見せたのが吉田正尚だった。0-3と追いかける展開で迎えた5回の攻撃で、右翼席上段に目の覚めるような本塁打を叩き込んだ。
この試合、「5番・左翼」でスタメンに名を連ねた吉田は、打者のメジャー組で唯一、持ち味を発揮し結果を残している。7回にも一塁にランナーを置いた場面でライト前へシングルヒットを記録。ゲーム中盤まで打線が抑え込まれていた中で1人、気を吐いていた。
期待通りの長打力を見せつけ、古巣本拠地のファンからも大声援が送られていた吉田。現所属であるレッドソックス担当記者も、このパフォーマンスへの反応を見せている。米メディア『Sports Illustrated』のライターを務めるジャクソン・ロバーツ氏は、今季も吉田のレッドソックス内における立ち位置が微妙であると評しながらも、この日のアーチには賛辞を送っている。
「（レッドソックスで）起用法や、年俸整理のためのトレード要員となる可能性を巡って不透明感が漂う中、ヨシダは今週、ワールド・ベースボール・クラシック出場のため日本へ帰国。そして月曜日、古巣であるオリックスとのエキシビションマッチで、レッドソックスファンを熱狂させる一打を放った」
また、ロバーツ氏は「打球初速108.4マイル（約174.4キロ）、飛距離415フィート（約126.5メートル）の特大本塁打」と当たりの凄さを強調しながら、「この一発は、侍ジャパンのスーパースターであるショウヘイ・オオタニでさえ、ヨシダがベンチに戻る際に思わず目を見開くほど印象的だった」と指摘。
さらに、本塁打後での米国内の反響も紹介しており、「オオタニのリアクションでさえ、レッドソックスファンの反応には及ばなかった。突如として、『ヨシダを放出するのではなく、より多くの打席を与えるべきではないか』という声が上がり始めた」などと現地SNS上の動きを伝えている。
前回2023年大会でも吉田は、MVP級の成績を残すなど日本チームを支える活躍を残した。今大会でもその勝負強い打撃には、国内外のファンの視線がくぎ付けとなることは間違いないだろう。
