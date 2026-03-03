フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは3月2日、自身のInstagramを更新。高校を卒業したことを報告しました。（サムネイル画像出典：本田紗来さん公式Instagramより）

フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは3月2日、自身のInstagramを更新。高校を卒業したことを報告し、卒業式の写真を公開しました。

【写真】高校を卒業した本田紗来

姉・望結＆真凜からも「卒業おめでとう」

紗来さんは「高校を卒業しました」と報告し、6枚の写真を投稿。自身のソロショットなど、卒業式当日の様子を載せています。「芸能活動をしていることもあって、みんながどう思うのか、どう接してくれるのか、不安でした。でもそんな心配はいらなくて、みんな本当に優しくて、たくさん支えてもらいました」と振り返った紗来さん。「そして、いちばん近くで支えてくれた両親にも感謝の気持ちでいっぱいです」と両親への感謝の言葉もつづっています。

この投稿には、姉で俳優の本田望結さんからは「紗来、卒業おめでとう」、同じく姉でプロフィギュアスケーターの本田真凜さんからは「ずっと偉かったよ、卒業おめでとう紗来」とコメントが。また、ファンからは「え、八王子だったの？」「高3だったのがびっくり！」「可愛くて頭も良い」「頭もいいだなんて」「学校のマドンナだっただろうなぁ！」といった声が寄せられました。

「我が家の末っ子ちゃん、無事に卒業」

紗来さんの母も同日、自身のInstagramを更新。「我が家の末っ子ちゃん、無事に卒業」とつづり、紗来さんが写った写真と、紗来さんから両親へ送られた手紙の写真を公開しました。また「決めた事を貫く強い気持ち！諦めない精神力！　娘から学ぶ事の多い時間だったな…と　式では涙が止まらず」ともつづっています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)