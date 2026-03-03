マクドナルド、“本気ドリップのコーヒー”を驚きの低値段で提供！ 「贅沢すぎて逆に震えるんだが」
マクドナルド公式X（旧Twitter）は3月3日に投稿を更新。低価格の“本気”コーヒーを紹介しました。
(文:All About ニュース編集部)
「140円はありがたや」「このご時世に、じっくり本気ドリップのコーヒーが…」と書き出した同アカウント。投稿に添えた画像には「Sサイズ140円〜飲めます」と書かれています。おいしそうなコーヒーの写真もあり、食後にもぴったりな印象の1杯です。
コメントでは、「この物価高には嬉しすぎます」「マックのコーヒー、本当に美味しくなったよね！」「ちょくちょく安くするのは 戦略かな!?」「やっす！」「140円はありがたや」「このご時世に本気ドリップ！？贅沢すぎて逆に震えるんだが」などの声が上がりました。
「生まれ変わったコーヒーはここが違う！」2日には「生まれ変わったコーヒーはここが違う！」と題し、「時間経過による酸味おさえめに生まれ変わりました！」と発表していた同アカウント。値段だけではなく、味もしっかり変わっているようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
