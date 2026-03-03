沖縄県与那国町の陸上自衛隊与那国駐屯地に地対空ミサイル部隊を配備する計画を巡り、防衛省は２日、同町で住民説明会を開いた。

同省は部隊の配備が２０３０年度となる見通しを示し、台湾有事を念頭に、抑止・対処力の向上を図ることへの理解を求めた。

同省によると、新部隊では、中国や北朝鮮が開発を進める極超音速滑空兵器（ＨＧＶ）に対処できる能力向上型「０３式中距離地対空誘導弾（中ＳＡＭ）」の運用を目指している。

説明会には住民ら約８０人が参加した。同省沖縄防衛局の担当者が、同町が台湾から約１１０キロの日本最西端に位置する離島であることを踏まえ、新部隊の役割や配備の必要性を説明。同防衛局の下幸蔵企画部長は「厳しい安全保障環境の中、部隊配備により、与那国島の安全を強化し、防衛力強化を進めていきたい」と強調した。

１６年に開設された与那国駐屯地には、国境周辺の艦艇や航空機の活動を監視する沿岸監視隊などを配置。２６年度には対空電子戦部隊も新設される。説明会後、上地常夫町長は、報道陣の取材に「住民の意見を聞いたうえで町長として計画に対する意見を防衛省に伝えたい」と話した。

同省は南西諸島地域でミサイル部隊の配備を進めている。これまでに奄美大島（鹿児島県）と石垣島、宮古島（いずれも沖縄県）には地対空、地対艦の両ミサイル部隊、沖縄本島には地対艦ミサイル部隊を配置している。