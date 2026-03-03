3日の衆院予算委員会で中道改革連合の落合貴之議員は企業団体献金に関して、「政治家同士の贈答をやめていけば企業団体献金も減らすことにつながるのでは？」と高市総理に質した。

贈答問題について答える高市総理「考えに考えたあげく ねぎらいの気持ち」

それに対し総理は「企業・団体献金を減らしていくことになるかどうかということですけど、これは企業や団体の皆様のご意思によって、例えば私が支部長を務めております自由民主党奈良県第2選挙区支部に寄付がなされるかどうかということで、その使途によって企業団体献金が増えるとか減るとかいう話ではないと考えております」と答えた。

また、贈答問題については、「考えに考えに考えたあげく、大体結婚式の祝儀だったらこれぐらいかなという金額で私なりのねぎらいの気持ち、今自民党総裁でもありますので、そういった意味からかなり例外的なことをいたしました」と説明。

その一方で、「そういったことが批判を受けるのであればですね。これは法律に抵触をしないものではございますけれども、慎みたいと思っております」と述べた。