Ì§ÎØ¸ü²ð»á¡¡¹Â¸ýÍ¦»ù»á¤Ë£Ó£Á£Î£Á£Å¥È¡¼¥¯¥óÈ¯¹Ô¤ÇÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡¡¸¸Åß¼ËÊÔ½¸¼Ô¤ÎÌ§ÎØ¸ü²ð»á¤¬£³Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö£Ó£Á£Î£Á£Å¡¡£Ô£Ï£Ë£Å£Î¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö£Î£ï£Â£ï£ò£ä£å£ò¡¡£Ä£Á£Ï¡×¤ò¼çºË¤¹¤ë¹Â¸ýÍ¦»ù»á¤Ë¥È¡¼¥¯¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹Â¸ý»á¤é¤ÏÀè·î¡¢¡Ö£Ó£Á£Î£Á£Å¡¡£Ô£Ï£Ë£Å£Î¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢£²Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¾¤¬´§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç´ØÍ¿¤òÈÝÄê¡£²Á³Ê¤¬Ë½Íî¤¹¤ëÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Â¸ý»á¤È¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤Ì§ÎØ»á¤Ï¥È¡¼¥¯¥óÈ¯É½ÍâÆü¤Ë²ñÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢¤ä¤Ð¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¹Â¸ý»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹Â¸ý»á¤¬¡Ö¹â»Ô»á¥µ¥¤¥É¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌ§ÎØ»á¤ÏÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¡Ö¤½¤ÎÊÕ¤âÁ´ÉôÊ¹¤¤¤¿¤±¤É¡¢´é¤À¤±¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤ï¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Ì§ÎØ»á¤Ï¥È¡¼¥¯¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥È¡¼¥¯¥ó¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¡££Ó£Á£Î£Á£Å¥È¡¼¥¯¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊË¡Î§¤âÊ£»¨¤À¤·¡¢Ë½Íî¤·¤¿¤ê¡¢Ç³¤¨¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¥È¡¼¥¯¥ó¤Ã¤Æ²¿¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¶â¤¸¤ã¤ó¡£¤µ¤ó¤¶¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¥ó¤Ï¥¯¥½¤À¤Ê¤È¡££Ó£Á£Î£Á£Å¥È¡¼¥¯¥ó°Ê³°¤Ï¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£