辻希美、第5子・夢空ちゃんの初節句ショット公開 自宅雛人形にも反響「ピンクいっぱいで可愛い」「2つもあるのすごい」
【モデルプレス＝2026/03/03】タレントの辻希美が2月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの初節句を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ、0歳5子の初節句「2つもあるのすごい」自宅雛人形公開
辻は「今日は3月3日雛祭り。夢空にとっては初節句。今日はお祝いしましょう」と報告。自宅に飾られた2つの立派な雛人形の横で笑顔を見せる夢空ちゃんや、親子ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「ピンクいっぱいで可愛い」「2つもあるのすごい」「豪華すぎ」「初節句おめでとう」「笑顔に癒やされる」「雛人形が立派で素敵」「幸せ溢れる写真」といったコメントが寄せられている。
辻は、夫でタレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
◆辻希美、夢空ちゃんの初雛祭りを報告
◆辻希美の親子ショットに反響
