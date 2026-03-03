薬丸裕英、妻・石川秀美さん作の晩御飯公開「体に優しそうで羨ましい」「器にセンス感じる」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】タレントの薬丸裕英が、3月2日に自身のオフィシャルブログを更新。妻に作ってもらった雑炊ショットを披露した。
【写真】60歳元シブがき隊「器にセンス感じる」元歌手の妻が作った3品並んだ晩御飯
薬丸は「昨晩の晩御飯」「妻に作ってもらった雑炊」「消化のよい食事」とつづり、元歌手の妻・石川秀美さんが作った夕食のショットを公開。卵やネギの入った体に優しい雑炊と、野菜の胡麻和え、きゅうり、大根、ニンジン、ナスの漬物が並んだ食卓を披露している。
この投稿には「最高の晩ご飯」「ほっこりする」「雑炊食べたくなってきた」「体に優しそうで羨ましい」などといった声が寄せられている。
薬丸と石川さんは、1990年6月8日に結婚。3男2女の5人の子どもに恵まれた。現在は、東京とハワイの2拠点生活を送っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
