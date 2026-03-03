藤井夏恋、夫アイドラYUから頬キス…幸せ溢れる結婚式の様子公開「映画のよう」「綺麗な花嫁さん」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】モデルの藤井夏恋が3月1日、自身のInstagramを更新。結婚式の様子をリール動画で公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳元E-girls「映画のよう」“夫からキス”幸せ溢れる結婚式の様子
藤井は「A day we will never forget.」とつづり、自身の結婚式の動画を公開。YUが藤井の頬にキスをする瞬間から始まり、父と腕を組んで歩く姿、手紙を読む姿、ファーストバイトの様子などを、モノクロの映像にまとめている。
この投稿に「綺麗な花嫁さん」「映画のよう」「モノクロなのに色がついて見える」「ごちそうさまでした」「素敵な結婚式」などと反響が集まっている。
藤井とYUは2024年12月5日にInstagramで結婚を報告。「将来的には夫婦での新しい形のクリエイションも皆様にお届けできたら」と連名で書面を投稿していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳元E-girls「映画のよう」“夫からキス”幸せ溢れる結婚式の様子
◆藤井夏恋、夫・YUとの結婚式の動画を公開
藤井は「A day we will never forget.」とつづり、自身の結婚式の動画を公開。YUが藤井の頬にキスをする瞬間から始まり、父と腕を組んで歩く姿、手紙を読む姿、ファーストバイトの様子などを、モノクロの映像にまとめている。
◆藤井夏恋の投稿に反響
この投稿に「綺麗な花嫁さん」「映画のよう」「モノクロなのに色がついて見える」「ごちそうさまでした」「素敵な結婚式」などと反響が集まっている。
藤井とYUは2024年12月5日にInstagramで結婚を報告。「将来的には夫婦での新しい形のクリエイションも皆様にお届けできたら」と連名で書面を投稿していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】