みずみずしく甘い「せとか」･甘みと酸味と香りのよさが揃った「紅ほっぺ苺」を使ったショートケーキ&タルト発売【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーは、2026年3月4日から3月26日までの間、全国の生ケーキ取扱店で、旬を迎えた「せとか」と「紅ほっぺ苺」を使ったスイーツを販売する。ゼリーのようなとろける食感と濃厚な甘みが特徴の柑橘「せとか」と、甘みと酸味と香りのよさが揃った「紅ほっぺ苺」を、ショートケーキとタルトに仕立てた。

※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

【商品画像はこちら】ヨーグルト風味クリームを合わせた軽やかな味わいの「ショートケーキ」&甘みを効かせたカスタードクリームを合わせた奥深い味わいの「タルト」

◆せとかと紅ほっぺ苺のショート

価格:税込604円

やわらかなスポンジでサンドしたヨーグルト風味クリーム(せとかゼリー入り)が、せとかと紅ほっぺをより一層引き立て、軽やかな味わいに仕上げている。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:339kcal

たんぱく質:4.3g

脂質:21.0g

炭水化物:33.8g

食塩相当量:0.2g

◆せとかと紅ほっぺ苺のタルト

価格:税込691円

さっくりと香ばしいタルトに風味豊かなカスタード、せとかジャムを重ねて、せとかと紅ほっぺ苺をトッピングした。フルーツの甘ずっぱさとカスタードのまろやかな甘みを組み合わせ、奥深い味わいのタルトに仕立てた。

【栄養成分(1個当たり)】

熱量:344kcal

たんぱく質:5.4g

脂質:16.2g

炭水化物:44.6g

食塩相当量:0.2g

【商品画像はこちら】ヨーグルト風味クリームを合わせた軽やかな味わいの「ショートケーキ」&甘みを効かせたカスタードクリームを合わせた奥深い味わいの「タルト」