みずみずしく甘い「せとか」･甘みと酸味と香りのよさが揃った「紅ほっぺ苺」を使ったショートケーキ&タルト発売【銀座コージーコーナー】
銀座コージーコーナーは、2026年3月4日から3月26日までの間、全国の生ケーキ取扱店で、旬を迎えた「せとか」と「紅ほっぺ苺」を使ったスイーツを販売する。ゼリーのようなとろける食感と濃厚な甘みが特徴の柑橘「せとか」と、甘みと酸味と香りのよさが揃った「紅ほっぺ苺」を、ショートケーキとタルトに仕立てた。
※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。
【商品画像はこちら】ヨーグルト風味クリームを合わせた軽やかな味わいの「ショートケーキ」&甘みを効かせたカスタードクリームを合わせた奥深い味わいの「タルト」◆せとかと紅ほっぺ苺のショート
価格:税込604円
やわらかなスポンジでサンドしたヨーグルト風味クリーム(せとかゼリー入り)が、せとかと紅ほっぺをより一層引き立て、軽やかな味わいに仕上げている。
【栄養成分(1個当たり)】
熱量:339kcal
たんぱく質:4.3g
脂質:21.0g
炭水化物:33.8g
食塩相当量:0.2g
価格:税込691円
さっくりと香ばしいタルトに風味豊かなカスタード、せとかジャムを重ねて、せとかと紅ほっぺ苺をトッピングした。フルーツの甘ずっぱさとカスタードのまろやかな甘みを組み合わせ、奥深い味わいのタルトに仕立てた。
【栄養成分(1個当たり)】
熱量:344kcal
たんぱく質:5.4g
脂質:16.2g
炭水化物:44.6g
食塩相当量:0.2g
