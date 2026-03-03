米国とイスラエルのイラン攻撃に関連し、イランからミサイル攻撃を受けているアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイには、「ドバイワールドカップデー」（３月２８日、メイダン競馬場）を控え、６頭の日本調教馬と、その関係者が滞在している。

ドバイ・ワールドカップ・Ｇ１（ダート２０００メートル）に出走予定のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）、リヤドダートスプリント４着でゴールデンシャヒーン・Ｇ１（ダート１２００メートル）に出走を予定するアメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）を管理する矢作芳人調教師＝栗東＝が３日、現状について説明した。

トレーナーは「（派遣している）スタッフのご家族の方、あと関係者の方にご心配をかけて申し訳ない。その点は心苦しいです」と何度も繰り返した。現状に関しては見守るしかないとしつつ、人の移動も困難な状況にも触れ、「馬の移動は本当に大変なんです」と訴えた。

ドバイワールドカップＣデーは現時点で中止などの情報はない。「もちろん、人馬の安全が第一」という大前提のうえ、「プロフェッショナルとして、調教を緩めることなく、全力を尽くすだけです」と説明する。

先月１７日にアメリカンステージと現地入りしたフォーエバーヤングは３着だった昨年の経験をもとに、今年は輸送後に少しゆっくりと落ち着かせた。「昨年の失敗もあるので、早くから乗らず、昨日（３月２日）から本馬場で乗り出しています。今週までに１４、１５（秒＝１ハロンあたりのペース）ぐらいをできれば」と矢作師。遠く離れた人馬に思いをはせつつ、今できることに全力で取り組んでいく。

滞在中の６頭は２月１４日に行われたサウジカップデーから転戦し、ドバイに移動していた。滞在中の日本馬は矢作厩舎の２頭のほか、サウジカップ５着のルクソールカフェ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）、１３５１ターフスプリント１３着のシンフォーエバー（牡４歳、栗東・森秀行厩舎、父コンプレキシティ）、サウジダービー４着のワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）、サウジダービー５着のケイアイアギト（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父エスポワールシチー）の４頭。