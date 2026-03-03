落語家の月亭方正が３日、大阪市天王寺区の生國魂神社で取材に応じ、レギュラー出演している日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日曜・午後１１時２５分）の“最終回”はダウンタウン・松本人志を含めた５人で出演したいと希望を語った。

１日、日本テレビでの「ガキ―」のオンエア中、美容医療の「高須クリニック」のＣＭが放送され、黒髪のかつら、つけひげ姿の松本が出演した。２年ぶりの“地上波復帰”を踏まえて方正は以下のように話した。

「正直どうなるか分からないですけど、僕の希望だけ言っていいですか。『ガキの使い』は３７年目なんですよ。（放送）２回目から参加させていただきまして。最後は…（いずれ）来ると思うんですよね…最後は５人でゴールテープ切りたいと思ってます。これ、希望です」

いずれ訪れるであろう最終回は、現在は地上波テレビ番組に出演していない松本を含め、浜田雅功、ココリコの遠藤章造、田中直樹のレギュラー５人勢ぞろいで出演したいという希望を示した。

また先月２４日、吉本興業が世界最大級のエンターテインメント企業「バニジェイ・エンターテインメント」（本社フランス・パリ）と戦略的パートナーシップを締結したことが分かり、同社との提携により、「ガキ―」の人気シリーズ「絶対に笑ってはいけない」のフォーマット（番組構成の権利）販売を本格的に進めることが決まった。

「吉本からお話があって、海外に『ガキ』の『笑ってはいけない』が行くと聞いてすごく喜んだんです。でも、よう聞いたらフォーマットが行って、アメリカ版ならアメリカのタレントさんがやるって。俺、関係ないやん…」

肩を落とした方正。それでも「でもうれしいです。やっぱり天才・松本人志の考えたものが、どんどんどんどん（海外に）行くんだなって、改めて思います」と笑顔を見せ、仮に海外版から出演オファーが届いたらどうするかと問われ「それは行きますね」と声を弾ませていた。

この日は５月１６、１７日に生國魂神社で開催される上方落語の祭典「彦八まつり」を実行委員長としてＰＲした。