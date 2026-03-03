この絵文字が表す映画は？坊主の絵文字が大ヒントです…！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、陰謀論がテーマの誘拐サスペンスです！

「🛸🌑🩸🧑🏻‍🦲🐝」が表す映画は一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「ブゴニア」でした！

「宇宙船、坊主頭、蜂」を表す絵文字から、2026年2月に公開された映画「ブゴニア」であることがわかります。

エマ・ストーン演じるカリスマ経営者・ミシェルと、彼女を“地球を侵略する宇宙人”だと信じる誘拐犯による、誘拐サスペンス映画です。

ちなみに、ブゴニアとは「古代ギリシャやローマで信じられていた、牛の死骸からミツバチが自然発生する」という俗説に由来する言葉ですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。