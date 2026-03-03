この絵文字が表す映画は？坊主の絵文字が大ヒントです…！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す映画は？
意外と難しいこのクイズ。
「🛸🌑🩸🧑🏻🦲🐝」が表す映画は一体なんでしょうか？
ヒントは、陰謀論がテーマの誘拐サスペンスです！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ブゴニア」でした！
「宇宙船、坊主頭、蜂」を表す絵文字から、2026年2月に公開された映画「ブゴニア」であることがわかります。
エマ・ストーン演じるカリスマ経営者・ミシェルと、彼女を“地球を侵略する宇宙人”だと信じる誘拐犯による、誘拐サスペンス映画です。
ちなみに、ブゴニアとは「古代ギリシャやローマで信じられていた、牛の死骸からミツバチが自然発生する」という俗説に由来する言葉ですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部