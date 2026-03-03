モデルの近藤千尋が３日、都内で「ＰＰＩＨ 新業態（食品強化型ドンキ）戦略発表会」に夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と出席した。

ドン・キホーテなどを経営するＰＰＩＨが、新業態店舗をオープンすることに合わせて行われた発表会。近藤は夫婦そろっての登場に「うれしいね」と太田に呼びかけ。太田も「２人そろっての時間は少ないからね」と答えおしどり夫婦っぷりを見せた。

ドン・キホーテには毎週行くほどのヘビーユーザーだと明かし、「娘のダンス教室の近くにドンキがあるので、毎週土曜日に必ず行く。子どもに対してのお菓子や洗剤を買っている」と太田もネタ作りの最中に店舗に通うといい「何も思い浮かばないときに、とりあえずドン・キホーテをウロウロする。そこから考えて小道具を調達したりする」と独特のルーチンを明かした。

ドン・キホーテの新業態店舗が食品強化型になることから、家族の食事の話題になると、毎日ご飯を作る近藤は夫への不満が爆発。「今ちょっと言わせてもらうね」と前置きすると「朝の忙しい時間に一人前のご飯を作るのはやめて」と公開説教。太田は「冷ややかな目は常に感じてはいます…。さすがにそれが分からないほど鈍感じゃないですから」と平謝りしていた。