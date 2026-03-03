¡Ú¶¯²½»î¹ç¡Û´Ú¹ñÀèÈ¯¡¦¥À¥Ë¥ó¥°¤¬Âî±Û¤·¤¿Åêµå½ÑÈäÏª¤·3²óÌµ¼ºÅÀ¡¡23Ç¯¤Ë¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÇWSÀ©ÇÆ
¡¡¡þ¶¯²½»î¹ç¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2026Ç¯3·î3Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿¥Ç¡¼¥ó¡¦¥À¥Ë¥ó¥°Åê¼ê¡Ê31¡á¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¡Ë¤¬3²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î½¡¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢À¾Àî¤ò±¦Èô¡¢¹ÈÎÓ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ÂÀÅÄ¤òÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö0¡×¤ò¹ï¤ó¤À¡£2²ó¤â1»à¤«¤é¹²¬¤Ë°ìÎÝÀþ¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ò³Î¼Â¤ËÃÇ¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£Ä¾µå¤Ï140¥¥íÂæ¤Ê¤¬¤é¡¢À©µåÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëÅêµå¤òÅ°Äì¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¸Â¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤Ï3²ó¤À¡£Ì£Êý¤ÎÏ¢Â³¼ººö¤ÇÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÈÖ¡¦À¾Àî¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÇÆóÈô¡¢¹ÈÎÓ¤ò¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ÇÍ·Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¡¢Áö¼Ô¤òÎÝ¾å¤Ë¥¯¥®ÉÕ¤±¡£ºÇ¸å¤ÏÂÀÅÄ¤òÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¡¢¼ºÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£3²ó¤Þ¤ÇÍ×¤·¤¿µå¿ô¤Ï37¤È¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯Åê¤²¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥Ë¥ó¥°¤Ï23Ç¯¤Ë¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç12¾¡¤òµó¤²¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»28¾¡¤È·Ð¸³¡¢¼ÂÀÓ¤È¤â¤ËËÉÙ¤Ê±¦ÏÓ¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£