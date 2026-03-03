Aぇ! groupが、本日3月3日に公式ブランドサイトにて公開、3月7日より全国で順次放送開始される『ぷっちょ』の新TVCM『色々サウンドロゴ』篇、『お探しぷっちょ』篇に出演する。

本CMでは、テンポよく揃った動きや一体感のあるパフォーマンスを通して、『ぷっちょ』が持つ楽しい世界観を表現。身近な空間を舞台に4人の動きが連続して展開されることで、見ているだけで気分が明るくなるような構成のCMに仕上がっている。加えて、Aぇ! groupの息の合ったコミカルな掛け合いや、キレのあるダンスを見ることができる。

『色々サウンドロゴ』篇では、Aぇ! groupのメンバー4人が、それぞれ『ぷっちょ』になるよう1文字ずつロゴを持ち、立ち位置を決めていく様子が描かれている。並びを“ぷっちょ”に揃えようとするものの、“ちょっぷ”や“ぷちょっ”と思うように正しい順番にならず、自然と掛け合いや突っ込みが飛び交っていく。なかなか完成しない状況に、末澤誠也が「あかん！」「もうええわ！」と感情をあらわにするシーンが収められている。

撮影では、文字がなかなか完成しない中でのやり取りをどう表現するかがポイントに。慌ててしまうパターンや落ち込んでしまうパターンなど、複数パターンが撮影された。テイクを重ね、連携が噛み合わない状況を表現する中で、末澤の鋭いツッコミが入る演出も撮影。本編では見られない演出やパターンは、メイキング動画に収録されている。

『お探しぷっちょ スティック』篇は、『お探しぷっちょ 袋』篇と『お探しぷっちょ スティック』篇の2パターンを制作。コンビニで『ぷっちょ』を探している客が「ぷっちょってどこですか？」と声をかける場面から始まり、コンビニ店員役を務めるAぇ! groupの4人は、真顔で「こちらです」と声を揃えて応え、息の合った動きでダンスを披露。ダンスを続けながら売り場まで移動し、音楽の終わりに合わせて指を差しながら『ぷっちょスティック ストロングメガソーダ』を提示する。真顔のまま展開される案内とパフォーマンスのギャップが印象的なCMとなっている。

撮影現場には、Aぇ! groupがコンビニ店員の衣装で登場。ダンスをしながら『ぷっちょ』を指差すシーンでは、指の動きを揃えるのに苦戦する場面もありつつ、テイクを重ねることで息の合ったダンスを披露した。また、客を演じた出演者と仲睦まじく雑談する一幕も。撮影の合間に見せる和やかなやり取りなど、Aぇ! groupの自然な姿が見られる撮影になったという。

なお、本CMのメイキング動画は、本日3月3日よりUHA味覚糖の公式YouTubeチャンネルにて公開。ダンスや掛け合いの撮影シーンを中心に、テンポよくやり取りを重ねるメンバーの様子、オリジナルインタビューも収録されている。

＜Aぇ! group インタビュー＞

Q1：「お探しぷっちょ」篇のダンスで意識したことや注目してほしいポイントはありますか？

正門良規：ダンス合わせるの、めっちゃむずかったですよね。一同：むずいフリやったな～末澤誠也：移動もあったしね小島健：アイソレーションとか、ダンスの基礎が詰まっていて、意外と難しいダンスなんやと思いました。

Q2：「ぷっちょ袋4種アソート」の中で、おすすめの味はありますか？

正門：俺、白桃。末澤：俺もさっき白桃食べて、めっちゃおいしかったわ。正門：アソートじゃないとなかなか白桃って出会えない味な気がして。佐野晶哉：すみません、ソーダです。一同：あーーーーー。佐野：定番にソーダ行かせてください。小島：メンバーカラーになっちゃうんですけど、小島パープルが。末澤：いや違う、ナガノパープルや。ぷっちょさんが勝手にするわけないやん。（笑）

Q3：メンバーのファインプレーに助けられたエピソードはありますか？

正門：一回体調崩したときに、俺の実家までけんちゃん（小島さん）がフルーツを届けに来てくれたんですよ。小島：ありましたね。車で。一同：えー！いいメンバー末澤：いいメンバーやな小島：いいメンバーやで末澤＆佐野：俺らが体調崩したときも来てよ！正門：気の利くリーダーです。小島：気の利く…？

Q4：これからAぇ! groupとして新たに挑戦していきたいことはありますか？

小島：僕ら、バンドもやるグループなんですけど、まだデビューしてからバンドでテレビに出させていただいたことがないので、そういったことも今後、全面に押し出していきたいなと思っています。

（文＝リアルサウンド編集部）