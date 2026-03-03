マクドナルド「いちごショートケーキパイ」3．11発売！

　「マクドナルド」は、3月11日（水）から、春の風物詩「てりたまファミリー」のスイーツとして、「いちごショートケーキパイ」を、全国の店舗で発売する。

■手軽なお祝いスイーツが誕生

　今回期間限定で登場する「いちごショートケーキパイ」は、ショートケーキをイメージした新作のスイーツパイ。

　サクサクのパイ生地で、ケーキ生地とミルククリーム、果肉入りのいちごフィリングを包んだ一品は、一口頬張ると、じゅわっと広がるいちごの甘酸っぱい味わいとミルククリームのやさしい甘さ、ふわっとしたケーキ生地の3層のおいしさと多彩な食感が広がる。

　ちなみに、「マクドナルド」の「てりたま」は今年で30周年。3月4日（水）から、リニューアル登場する「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」をはじめとしたバーガー3種、マフィン1種、ドリンク2種から成る計6種の提供を開始する。