先週17位の金谷拓実が90位に浮上 松山英樹は8位、久常涼は15位【FedExCupランキング】
米国男子ツアー「コグニザントクラシック」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。
〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？ アマチュアとの決定的な差を発見
同ランキングは米ツアーのポイントレースで、ランキング上位者が8月から始まるプレーオフシリーズに進出できる。上位100人は来シーズンのフルシード権を獲得する。同大会を日本勢最上位の17位タイで終えた金谷拓実は46ptを獲得。累計を72.033ptに伸ばし90位に浮上した。予選落ちした平田憲聖は112位、棄権の中島啓太は155位につけている。出場のなかった松山英樹は8位（592.214pt）。同じくスキップした久常涼は450.750ptの15位と上位を維持している。トップは1069.200ptのジェイコブ・ブリッジマン（米国）。2位にクリストファー・ゴッタラップ（米国）、3位に世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（米国）が続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 米男子ポイントランキング
最新！ 米男子賞金ランキング
コグニザントクラシック 最終結果
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
ファウラーが「ヒデキ、また、やろうな」に込めた想い
〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？ アマチュアとの決定的な差を発見
同ランキングは米ツアーのポイントレースで、ランキング上位者が8月から始まるプレーオフシリーズに進出できる。上位100人は来シーズンのフルシード権を獲得する。同大会を日本勢最上位の17位タイで終えた金谷拓実は46ptを獲得。累計を72.033ptに伸ばし90位に浮上した。予選落ちした平田憲聖は112位、棄権の中島啓太は155位につけている。出場のなかった松山英樹は8位（592.214pt）。同じくスキップした久常涼は450.750ptの15位と上位を維持している。トップは1069.200ptのジェイコブ・ブリッジマン（米国）。2位にクリストファー・ゴッタラップ（米国）、3位に世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（米国）が続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 米男子ポイントランキング
最新！ 米男子賞金ランキング
コグニザントクラシック 最終結果
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
ファウラーが「ヒデキ、また、やろうな」に込めた想い