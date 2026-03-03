2012年モデルのUTが「替えられません」 堀琴音のパーオン率7割越えを支える名器とは一体？
ついに今週から開幕する国内女子ツアー。昨年のスタッツとともに、各選手のギア選びのポイントを振り返る。今回は、ドライビングディスタンスは78位（230.17）だが、フェアウェイキープ率1位（80.7212%）、パーオン率9位（72.8395%）を誇る堀琴音のギアを紹介する。
【写真】使い込まれた『X-DRIVE GR』UTはフェースに打痕がびっしり！
セカンドショットで距離が残る場面が多い堀にとって、UTやアイアンはスコアメイクの要だ。7Wの下に入れている4・5Uはなんと2012年発売モデル。ブリヂストンの『TOURSTAGE X-DRIVE GR』（23度・25度）という、かなりの“古参”クラブだ。「一番こだわっているのはUTです。私にとってUTは生命線なのでブレてはいけない。溝がなくなり、（同モデルの）新しいものに替えたこともありますが、スピンの入り方など、このモデルを超えるものがないと替えられません」（堀）このモデルの特徴について、ブリヂストンスポーツのツアーレップはこう語る。「形状が他より平べったく、FWとUTのいいとこ取りのようなモデルです。若干刃が出ていて球が拾いやすく、UT特有の“つかまらなさ”をほどよく補っています。アマチュア時代から使っていて、はまっているのでしょう」（ブリヂストン・ツアーレップ）装着しているシャフトは『MCH 60S』。クセがなく扱いやすいと女子プロの間でも人気が高い。ヘッドが走り過ぎず、ほどよいしなり感が得られるのが特徴だ。アイアンは6I?PWに、ブリヂストンの2016年モデル『TOUR B X-CB』を採用。シャフトは『MCI 80R』を組み合わせている。「インパクト部分の裏側（バックフェース）が肉厚で、分厚い打感が特徴です。また、ソールに丸みがあるので抜けも良く、プロにとってちょうどいいスピンがかかるのではと思います」（ブリヂストン・ツアーレップ）特徴のあるスイングながらも高精度ショットを連発する堀。今年の開幕でもこれらのクラブを引き続き使用しているのか、はたまた新たなギアを投入するのかにも注目だ。
◇ ◇ ◇最新ドライバーの初速性能はいかに？ 関連記事「新作ドライバーの初速性能は？ テーラー、キャロ、PING……徹底比較」で公開中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
『Qi4D』『クアンタム』『G440 K』の初速性能をガチ比較！ 一番初速が出るのはどれ？
最新ヘッドは【ストレート】【セミアーク】【アーク】の3つの開閉度合で選べ！
高MOIだからってやさしいとは限らない！ 最新ドライバーは自分の“フェース開閉”のクセで選ぶべし
“古め”なギアセッティングの天本ハルカが「昨季から導入した」キャメロンパターとは？
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】
【写真】使い込まれた『X-DRIVE GR』UTはフェースに打痕がびっしり！
セカンドショットで距離が残る場面が多い堀にとって、UTやアイアンはスコアメイクの要だ。7Wの下に入れている4・5Uはなんと2012年発売モデル。ブリヂストンの『TOURSTAGE X-DRIVE GR』（23度・25度）という、かなりの“古参”クラブだ。「一番こだわっているのはUTです。私にとってUTは生命線なのでブレてはいけない。溝がなくなり、（同モデルの）新しいものに替えたこともありますが、スピンの入り方など、このモデルを超えるものがないと替えられません」（堀）このモデルの特徴について、ブリヂストンスポーツのツアーレップはこう語る。「形状が他より平べったく、FWとUTのいいとこ取りのようなモデルです。若干刃が出ていて球が拾いやすく、UT特有の“つかまらなさ”をほどよく補っています。アマチュア時代から使っていて、はまっているのでしょう」（ブリヂストン・ツアーレップ）装着しているシャフトは『MCH 60S』。クセがなく扱いやすいと女子プロの間でも人気が高い。ヘッドが走り過ぎず、ほどよいしなり感が得られるのが特徴だ。アイアンは6I?PWに、ブリヂストンの2016年モデル『TOUR B X-CB』を採用。シャフトは『MCI 80R』を組み合わせている。「インパクト部分の裏側（バックフェース）が肉厚で、分厚い打感が特徴です。また、ソールに丸みがあるので抜けも良く、プロにとってちょうどいいスピンがかかるのではと思います」（ブリヂストン・ツアーレップ）特徴のあるスイングながらも高精度ショットを連発する堀。今年の開幕でもこれらのクラブを引き続き使用しているのか、はたまた新たなギアを投入するのかにも注目だ。
◇ ◇ ◇最新ドライバーの初速性能はいかに？ 関連記事「新作ドライバーの初速性能は？ テーラー、キャロ、PING……徹底比較」で公開中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
『Qi4D』『クアンタム』『G440 K』の初速性能をガチ比較！ 一番初速が出るのはどれ？
最新ヘッドは【ストレート】【セミアーク】【アーク】の3つの開閉度合で選べ！
高MOIだからってやさしいとは限らない！ 最新ドライバーは自分の“フェース開閉”のクセで選ぶべし
“古め”なギアセッティングの天本ハルカが「昨季から導入した」キャメロンパターとは？
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】