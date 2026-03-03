東大出身のタレントでクイズプレーヤーの伊沢拓司（31）が3日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。今もお世話になっているという“恩師”について語った。

伊沢は、偏差値66で東大合格者44年連続日本一の開成高校在学中に、高校生クイズで全国制覇した。東大に現役合格後は、クイズ番組にも出演し、10年前にクイズ集団「QuizKnock（クイズノック）」を立ち上げた。

学生時代について、伊沢は「林（修）先生にずっとお世話になってまして」と切り出した。「高校は授業を習ってて、大学時代は林先生がいる塾でバイトをしてた。当時ちょうど売れ始めた頃、ドカンと来た頃の林修を、僕は一番側で見てた」と振り返った。

予備校講師でタレント・林修が「今でしょ！」のフレーズで大人気となると、伊沢は「変わりました」と暴露。「しゃべる話が、授業のトークのネタが、いきなりテレビの話に」とぶっちゃけた。

しかし「凄い忙しそうにしてたんですけど」と伊沢。林が電話応対中、仕事を終えた伊沢が「帰ります」と声を掛けると、電話を中断して「お疲れ様です」と返していたという。

そんな人柄に、伊沢は「売れても尚その謙虚さ、さすが先生。一生ついていきます」と惚れ込んでいた。