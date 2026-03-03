「第33回彦八まつり」（5月16、17日）の発表会見が3日、大阪・生国魂神社であり、実行委員長の月亭方正（58）は「ボクらしい、ボクしかできないことに尽力します」と抱負を語った。

方正は1988年に漫才コンビ「GSX（ガスペケ）」としてデビューし、その後はピン芸人として活躍。芸歴は38年目と長いが、落語家としては08年5月から「月亭方正」を名乗り、噺家歴は18年目。今回、大イベントの実行委員長という大役を任された。

方正によると「昨年の1月か2月に仁智師匠から“来年の彦八まつりの実行委員長はどうか？”と電話があった」。一度は態度を保留したが、「妻がやった方がいい。こんな機会はない」とアドバイスされ、快諾した。

まつりでは、自身がタレントとして幅広く活躍してきた人脈をフルに活用した。「落語に興味がない人に興味を持ってもらいたい」と噺家以外の芸人、タレントが落語を一席やるビッグプランを用意。「一番の目玉」と自信をのぞかせた。自らオファーして交渉。「この人がやったらオモロイという人を。不安ある人もいたが、全員がOKしてくれた」そうだ。

奉納落語には上方落語界の重鎮が出演するが、間寛平、メッセンジャー・あいはら、ノンスタイル・石田明、吉本新喜劇座長のすっちー、NMB48安部若菜、元MBSの大吉洋平アナウンサー、タージン、ドーナツピーナツのピーナツと8人のゲストが登場。寛平は浪曲を披露し、他の7人は高座で落語。創作落語で知られる笑福亭仁智、桂三実と共演する石田は自作の創作落語で登壇する。

気になるのは豪華メンバーの登場で膨らむ出演料。方正をサポートした桂坊枝は「普通ならこのキャスティングなら1400〜1500万かかるのとちゃうか。方正の顔で」と笑わせた。方正は「こちらから“頼みます。些少ですが”と言えば、“ホント、いらないから”と言うしかないでしょ」としてやたりの表情。「40歳で初めて八方師匠の落語を聞き、おかげで命が救われた。人生のやるべきことが見つかった。何か恩返しをしたかったところでこういう機会をいただいた。楽しい彦八まつりにしたい」と5月の開催を心待ちにしていた。