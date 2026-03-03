俳優の戸塚純貴（33）が3日、都内でJTの新ブランド「ノルディックスピリット」の発表会見に出席した。

コーラ味の「ノルディックスピリット・コーラフィズ・ミディアム」は、モダンオーラル発祥の地であるスウェーデン製。パウチを口に入れるだけで使用できる気安さが魅力だ。

日常的に、たばこに親しんでいると明かした戸塚は、台本を覚える時、撮影の合間などで紙巻きたばこを吸っているそう。

「飛行機とか新幹線とか長時間の移動の時は、必死に耐えるというか音楽を聴いたり、映像を見たりしています。でもそういう時に限って喫煙シーンがあったりして、いまだに（解決の）方法がないんですよね」と苦笑いした。

手にした新商品を上唇と歯茎の間に挟むと、「すぐにジワッと広がる。ガムを噛んだ時と似たフレッシュさがあります」と笑顔。「長時間の移動もそうですし、楽屋とか待機する時間に使いたい。いま、歩きたばこはよくないとされていますけど、“歩きノルディック”は平気ですよね。通勤の時にも使えると思う」とPRしていた。

会見で「ゾーンに入った時」を問われると、「あるかなぁ」と首をひねり、「僕はないです」と遠い目。

共に登壇した映画監督の大根仁氏（57）から、「僕は視聴者として見ていましたが」と、2024年前期に放送されたNHK連続テレビ小説「虎に翼」の演技を絶賛されると、「現場に入るとありますねぇ」と振り返っていた。

同ドラマでは、2月末に俳優の竹内涼真（32）との熱愛が報じられた女優の土居志央梨（33）と共演したが、土居について言及はしなかった。

商品はCLUB JTオンラインショップにて先行発売中。1箱14パウチ入りで500円。4月6日から、全国発売する。