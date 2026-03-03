ウエストランドの井口浩之が２日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで手術を受けることを公表した。

井口は「手術をすることに、ほぼほぼなりそうです」と切り出し、内容について「扁桃線肥大。それを切るかどうかっていう話があって、社長も切った方がいいんじゃないかって」と説明した。

井口はここ最近、インフルエンザや体調不良などがあり、「鼻声がずっと治らないので見て貰ったら副鼻腔炎だと。薬を飲んでいたが、やっぱり鼻声が治らない」ことから病院を受診。そこで鼻のＣＴを撮ったところ、「鼻の骨が曲がって狭くなっているのと、反対側が腫れて狭くなっているので、削る手術をした方がいいとなり、扁桃線も一緒に切ろうということになり、鼻と扁桃線、同時に手術することに、ほぼなりました」と鼻とへんとう線の手術を受けるという。

「ただ、手術したら１週間ぐらい入院」する必要があるため、スケジュールの関係から、手術・入院は「７月下旬にする」と、４カ月後になるとした。

井口は額のイボも除去したものの「イボも取り切れてない。顔面メチャクチャ。歯もあるし」と、前歯が前後２列になっている、特徴的な歯並びにも触れ、うんざりの表情を浮かべていた。