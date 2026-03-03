女優飯島直子（58）が2月26日放送されたBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」に出演。「バカな質問」について言及する一幕があったした。

この日の放送で飯島は、東京・浅草橋の串揚げ店で、自身の主演ドラマで共演した女優堀内敬子とサシ飲みトークで盛り上がった。

その中で堀内から「（スタッフから）飯島さんのタイプの男性を聞けって…（言われた）」と言われる、飯島は「そういうのいらないの」といったんかわした。

堀内が「いや、ほんとですよ。全男性を代表して私が聞くことになって」と食い下がると、飯島は「タイプは別に…。ないでしょ？ 昔みたいに例えば“背が高い”とか“こんな人、あんな人”ってなくなるでしょ？」と答えた。

堀内も同意し「ないないない。自分を好いてくれる人がいい」と言う、ほろ酔い状態の飯島は「そう。ほんとにそう。だからこの歳になって“好きな男性なタイプは？”とかって…バカな質問すんじゃねえよ！って…思うでしょ？そんなさあ、10代や20代じゃあるまいし。この歳になると何でも許せるようになるわけ。ああ、お酒飲めないのね、何を食べれないのね、しょうがないよね…って。わかるでしょ？ こういう人もいるよね、って思うじゃんか」と笑顔で力説していた。